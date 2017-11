Jugendklub: Drill it!

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Drill it

Drill it! macht Instrumentalfunk mit HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Jazztrompeters Philipp Mattes. Er ist immer wieder auf der Suche nach lokalen Rap-, Gesangs- oder DJ Features.

Der Gast heute Abend ist der Sänger, Gitarrist und Songwriter der Band "Jetzt Klangheld" Jean Klangheld

Jetzt Klangheld:Inspiriert von Künstlern wie Keziah Jones oder Tower of Power haben Sie Funk mit deutschen Texten in die Frankfurter Clubs gebracht.

Heute Abend wollen die Songs von Jean Klangheld einfach wieder auf die Bühne und Drill it! macht es möglich.

Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgefächertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik.

Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

Philipp Mattes - TrompeteTilman Schaal - PosauneBastian Brugger - SaxophonWolfram Göz - GitarreStefan Buortmes - PianoBastian Schiller - BassJulian Feuchter - DrumsFeat.: Jean Klangheld - Vocals