Jugendmusical

„Maggie ist verliebt in Dani, Dani ist wahrscheinlich auch verliebt in Maggie. Keiner traut sich den ersten Schritt zu machen, es kommt zu Verwechslungen. Liebeskummer ist da vorprogrammiert. Als Maggie im Internet jemand anderen kennenlernt, scheint sie sich in einer virtuellen Welt zu verlieren. Können ihre Freundinnen Maggie wieder ins hier und jetzt zurückholen?“

Im Jahre 2000 war das Stück nominiert für den „Musiktheaterpreis“ in der Sparte Jugendtheater. Das Libretto schrieb Joachim Wilke, die fetzige Musik von Karlheinz Heiss greift die musikalischen Erfahrungen der Jugendlichen auf, er lässt sie in der virtuellen Welt zu synthetischen Halbplaybacks singen. Die „Echtzeit“ wird von einer Jugendband begleitet.

Die Jugendmusicalgruppe „Sunstage“ der Musikschule Rottenburg führt eine modernisierte Version des Stücks auf, wobei die Jugendlichen selbst viele Ideen dazu eingebracht haben.

Leitung/Text: Christina Klenz

Musikalische Leitung: Karlheinz Heiss