JUICY - klingt saftig? Ist auch so. Eine der erfolgreichsten und bekanntesten Urban Music Partys Deutschlands kommt am 16. Dezember erstmals in die Schräglage nach Stuttgart. JUICY Dekoration everywhere, frisches Obst zum snacken, Juicy Drinks, Free Juicy Shots und nur die besten Urban Tunes, serviert von JUICY Resident DJ D3!C aus Dresden und Stuttgart’s own DJ RL, sind die perfekte Mischung für einen guten Abend mit Freunden.