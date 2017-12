× Erweitern Maik Reishaus Jimmy Reiter Band

Jimmy Reiter: guitar, vocals Jasper Mortier: E-bass, vocals Björn Puls: drums, vocals Nico Dreier: keys

„Die Gitarre klebt förmlich an ihm, als sei sie Teil seines Körpers. Seine Finger jagen gelenkig über das Griffbrett. Und mit seiner Stimme umgarnt er das Publikum, als sei er ein erfahrener Wanderprediger. Jimmy Reiter, der geborene Bluesman, spielt seine Musik hingebungsvoll. Man spürt seine Begeisterung, man erkennt seine Leidenschaft und das Publikum folgt ihm – hypnotisiert.“So schrieb die Süddeutsche Zeitung nach einem Konzert der Jimmy Reiter Band, in dem es den vier Männern auf der Bühne einmal mehr gelungen war, die Zuhörer mit ihrer höchst eigenständigen Mixtur aus Blues und R&B in ihren Bann zu ziehen. Die Band um den Osnabrücker Gitarristen und Sänger zählt seit Jahren zu den gefragtesten Formationen der Blues-Szene, wie u.a. zahlreiche Auszeichnungen belegen.Mit seiner Band bestehend aus Keyboarder Nico Dreier, Björn Puls am Schlagzeug und dem Niederländer Jasper Mortier am Bass hat Jimmy Reiter eine formidable Belegschaft um sich versammelt, die sich Abend für Abend zu Höchstleistungen antreibt.

Jimmy Reiter (Gitarre / Gesang)"Dieser Kerl ist definitiv einer der besten jungen Gitarristen der europäischen Bluesszene", schreibt das britische Magazin Blues & Rhythm über den Osnabrücker Musiker und Sänger Christoph "Jimmy" Reiter, und auch hierzulande ist man sich einig – Kommentare wie "Gitarrenkunst der Extraklasse" und "meisterliche Saitenarbeit" sind in der hiesigen Presse häufiger zu finden. Im Jahre 1999 lernt Reiter den Washingtoner Harpspieler und Sänger Doug Jay kennen und schließt sich dessen Band "The Blue Jays" an. Innerhalb der nächsten Jahre erspielt sich die Band europaweit einen hervorragenden Ruf. Die Studioalben "Jackpot!" und "Under The Radar" werden sowohl von der Kritik als auch den Fans hoch gelobt. Im Herbst 2011 ist die Zeit endlich reif für das erste Jimmy Reiter Solo-Album. Unter dem Titel "High Priest Of Nothing" nimmt Reiter eine Platte mit fast ausschließlich eigenen Stücken auf und wird sogleich mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Seither tourt er mit seiner Band durch Europa und veröffentlicht 2015 sein zweites Werk "Told You So", das erneut mit einem abwechslungsreiches Mix aus Blues und jeder Menge R&B, größtenteils aus eigener Feder, aufwartet und gleich nach Erscheinen auf reichlich positive Resonanz stößt.

Jasper Mortier (E-Bass / Gesang)Aus den Niederlanden stammt Bassist Jasper Mortier, der schon für Größen des Blues wie Phillip Walker, Eddy Clearwater, Long John Hunter, Byther Smith, Terry Evans, Sherman Robertson, Guy Forsyth, David Gogo und Candye Kane sein Instrument bediente. Mortier ist ein gefragter und vielbeschäftigter Musiker, der regelmäßig amerikanische Künstler auf deren ausgedehnten Europatourneen begleitet. Neben seiner Bühnentätigkeit nahm er bereits CDs u.a. mit Boo Boo Davis und Monti Amundson auf. Im Laufe seiner Profikarriere war er Mitglied der Bands Sugarcane, Boyd Small 4+1 und Doug Jay & The Blue Jays. Mit diesen drei Bands entstanden insgesamt sieben Alben. Während seiner Zeit beim US-amerikanischen Sänger und Harper Doug Jay lernte Jasper Mortier Jimmy Reiter kennen, mit dem er mittlerweile seit über zehn Jahren gemeinsam auf der Bühne steht.

Björn Puls (Schlagzeug / Gesang)Björn Puls studiert zunächst Jazz an der Musikhochschule in Amsterdam und ist seit 2000 in der Hamburger Musikszene beheimatet. Er macht sich als Schlagzeuger der Tommy Schneller Band und der Hamburger Bluesband The Chargers in der Blues-Szene einen Namen, bevor er mit Jimmy Reiter in der Blues Night Band internationale Bluesgrößen auf ihren Deutschlandtourneen begleitet. Zuhörer und Kollegen schätzen Puls für sein swingendes, kreatives Spiel und seine stilübergreifenden Fähigkeiten. Er überzeugt sowohl beim erdigen Chicagoshuffle als auch bei modernen Funkrhythmen und ist aufgrund seiner Vielseitigkeit der ideale Drummer für die Jimmy Reiter Band, bei der er außerdem gemeinsam mit Jasper Mortier für den Backgroundgesang verantwortlich ist.

Nico Dreier (Keys)Nico Dreier aus Münster macht trotz seines jungen Alters bereits seit einigen Jahren in Blueskreisen auf sich aufmerksam. Als stilsicherer Blues-Pianist weiß er ebenso zu überzeugen wie bei modernen Grooves an der Orgel. Kein Wunder also, daß die Münsteraner und Osnabrücker Blues-Szene den vielseitigen Youngster mit offenen Armen aufnahm. So ergab sich für Nico früh die Möglichkeit, mit etablierten Künstlern zu arbeiten. Nach Auftritten mit Tom Vieth, Kai Strauss u.a. schloß er sich Ende 2016 der Jimmy Reiter Band an.