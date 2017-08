Jules, dahinter verbirgt sich die 26-jährige Sängerin und Gitarristin, die deutschlandweit die unterschiedlichsten Bühnen bespielt. Ob Festival oder Wohnzimmer, überall fühlt sich die gebürtige Münchnerin zuhause und schafft diese ganz besondere intime Atmosphäre, in der es scheint, ihre Geschichten, ihre oft sehr persönlichen Lieder, erklängen gerade zum ersten Mal. Ihre Musik verbindet auf interessante und originelle Art die Genres Singer/Songwriter und Jazz. Mit dabei hat sie exzellente Begleiter: Julian Losigkeit am Schlagzeug, Jan Dittmann am Kontrabass und Lukas DeRungs am Piano. Zusammen mit der Band gelingen Jules sowohl atmosphärische Songs mit interessanten Texten, als auch jazztypische Interaktion und Improvisationen aller Musiker. Wenn dann noch ausgewählte Stücke von den „Großen" das Programm bereichern, etwa von Joni Mitchell oder Charles Mingus, so wird man auch hier in den liebevollen Arrangements die persönliche Handschrift heraushören können. Das würdigen auch die Kritiker, die von einer farbenreichen und ausdrucksstarken Stimme sprechen, von tiefenwirksamer Musik mit detailreicher Harmonik, von wunderbar musizierten Stücken rund um eine sympathische Sängerin und ihr in nächster Zukunft die großen Bühnen prophezeien. Derzeitiger Lebensmittelpunkt und Schaffenskreis ist Mannheim.

Julia Nagele – Gesang & Gitarre

Lukas DeRungs – Klavier

Jan Dittmann – Kontrabass

Julian Losigkeit – Schlagzeug

www.jules-music.net