Julian Letsche: Gefährliche Walz

„Gefährliche Walz“ setzt die Geschichte um den Handwerksgesellen Hannes Fritz, die Julian Letsche in seinen Romanen „Auf der Walz“ (2011) und „Mit Stock und Hut“ (2013) erzählt hat, fort: In Amsterdam kam Hannes gerade nochmal mit dem Leben davon und macht sich auf in den Süden, um in Freiburg seinen geheimnisvollen Onkel, den Freiheitskämpfer Jos Fritz zu treffen. Von dort aus verschlägt es ihn zunächst nach Basel, später nach Montbéliard, wo er am Hofe des geflüchteten Herzogs Ulrich eine gefährliche Rolle übernimmt. Nur mit viel Glück kann er fliehen und besucht am Vierwaldstätter See die Eltern seines Schweizer Kameraden. Bei den Eidgenossen sieht er zum ersten Mal, wie ein Volk in Freiheit leben kann. Dort trifft er auch den bedeutenden Reformator Ulrich Zwingli und wird mit dessen Ideen bekannt. Mit diesen Erfahrungen geht er nach Memmingen, wo zu dieser Zeit revolutionäre Umtriebe herrschen. Der Bauernkrieg bricht aus, und Hannes ist plötzlich mittendrin.

Julian Letsche, geb. 1961 in Undingen, ging nach seiner Ausbildung zum Zimmermann und der Gesellenprüfung auf die Walz. Er arbeitete u.a. in Frankreich, England, Schweiz, in den USA und in Neuseeland. Zurück in Deutschland legte er die Meisterprüfung ab. Seit 1991 ist er als Zimmermannmeister selbstständig. Mit vier Freunden eröffnete er eine Musik- und Kulturkneipe und gründete zusammen mit Musikerkollegen die Irish Folk Band „Lads go Buskin".

Musik: Lads go Buskin und Mitglieder des Genkinger Posaunenchors

Im Anschluss Empfang