Julie Campiche und Sam Sahbai

Die schweizerische Harfenistin Julie Campiche ist auf fortlaufendem Innovationskurs mit ihrem Instrument. Mit elektronischen Effekten erweitert sie ihre Klangpalette und entwickelt so kompositorisch wie in der Improvisation eine äußerst persönliche Sprache. Das ermöglicht ihr, sich auf natürliche Weise in die Welt des Jazz und der aktuellen Musik zu integrieren. Sie spielt regelmäßig in den großen Clubs und auf den Festivals Europas. Sei es Theater oder Performance-Kunst, solo, im Oktett oder im Duo, komponierte Musik oder freie Improvisation. Julie bereichert die Musik mit ihrer dringlichen und doch fragilen Spielweise.

Sam Sahbai, Jazzpianist aus Frankreich, studierte vor allem mit dem amerikanischen Pianisten Eric Watson. Neben seiner Position als Arzt und seiner intensiven musikalischen Betätigung ist Sam Sahbai auch Bandmitglied des kamerunischen Sängers Landry Biaba.

Sam Sahbai und Julie Campiche lernten sich in Tübingen kennen und spielen nun im Duo.