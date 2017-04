Julien Baker, geboren 1995 in Memphis, USA, ist der jüngste Zuwachs des bekannten Plattenlabels „Matador Records“. 2015 hat die gerade mal 21-Jährige ihr überwältigendes und zugleich anrührendes Debut-Album „Sprainend Ankle“ veröffentlicht, das nun auch in digitaler Version erhältlich ist. Aktuell erscheint ihre neue Single “Funeral Pyre” (auf Deutsch Scheiterhaufen). Dabei schafft es nur Baker, einen so makabren Titel so herzerweichend und so wunderschön zu erzählen. Ihre typisch ruhige Stimme harmoniert dabei perfekt zur sanften Melodie, die nach und nach immer lauter, immer fordernder wird und schließlich fast die volle Schönheit eines Orchesters erreicht. Nach ihren großen, ausgedehnten Touren in 2015 und 2016, die immer ausverkauft waren, möchte es Baker in 2017 nun etwas langsamer angehen lassen. Unserer Einladung zum Queer Festival ist sie trotzdem gefolgt.