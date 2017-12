Julien Brunetaud Trio

× Erweitern Brunetaud Julien

Julien Brunetaud : Piano, Gesang

Gregoire Oboldouief : Kontrabass

Alex Viudes : Schlagzeug

Julien Brunetaud, 1982 gebohren, begann mit 12 Jahren mit dem Klavierspielen. Der Bluesman Nico Wayne Toussaint erkannte früh dessen Talent und verpflichtete ihn für eine Aufnahmesession und eine Europa Tournee.2002 veröffentlichte er mit seiner Formation JBBoogie das Album "Live au Comptoir", das im selben Jahr als bestes Debütalbum ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2005 gewann Brunetaud den französischen Blues Award als bester europäischer Pianist und tourte durch die USA, spielte dort unter anderem auf dem Festival von Ricky Nye, in New Orleans auf dem Jazz Heritage Festival und als Support Act für Pinetop Perkins und B.B. King. Zurück in Paris ließ er sich hier in der französischen Hauptstadt nieder und spielte u.a. für Chuck Berry. Auch mit seinem zweiten Album heimste er einen Preis ein: für "Orleans Street Boogie" gewann er den Award "Musiker des Jahres" vom Hot Club de France. Es folgten die Alben Nummer Drei - "Driftin' Blues" - und Vier: "Look Like twins".An diesem Abend bringt er den Bassisten Gregoire Oboldouief und den SchlagzeugerAlex Viudes mit in die Bastion. Zwei Musiker die ebenfalls nicht nur einem Genre zugeordnet werden können.Blues? Boogie? Rock’n Roll? Egal, Hauptsache es reißt uns von den Sitzen!