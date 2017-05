Junge Sinfonie Reutlingen - Sommerkonzert

Vor hundertundeinem Jahr begann der Erste Weltkrieg, vor einundsiebzig Jahren endete der Zweite Weltkrieg und auch heute stehen wir wieder am Rande der Katastrophe.

Pavel Klimashevsky arrangierte, eigens für die Junge Sinfonie Reutlingen 2016 Hannes Waders „Es ist an der Zeit“ für Orchester und Singstimmen. Ein kleiner Chor und Teile des Orchesters tragen den Text vor und musizieren gleichzeitig in Erinnerung an einen jungen Gefallenen (1916) – Uraufführung.

George Gershwins „Rhapsody in Blue“ (1924) ist Jazzmusik für Symphoniker und voller Lebensfreude und Energie. Solist am Klavier ist der junge Reutlinger Pianist Sebastian Fuß.

Arthur Honeggers Sinfonie „Symphony Nr. 3 „Liturgique“ (1945/46) hat einen detailliert dramatischen Inhalt und wurde unter dem Eindruck des Entsetzens des Krieges geschrieben.

Solist: Sebastian Fuß (Klavier)

Leitung: Rainer M. Schmid