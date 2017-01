Junge Talente - Konzert

Francesca Temporin, eine 17-jährige Ausnahmegeigerin aus Italien, spielt eines der berühmtesten Violinkonzerte der gesamten Literatur: Das Konzert Nr. 1 in g-Moll von Max Bruch. Damit setzt das Heilbronner Sinfonie Orchester seine Tradition fort, in jeder Spielzeit ein Konzert in den Dienst der Förderung junger Nachwuchsinstrumentalisten zu stellen. Das Orchester eröffnet den Abend unter der Leitung von Peter Braschkat mit Alfredo Casellas virtuosem Orchesterstück "Paganiniana". Anlässlich des 200. Geburtstags von Niels Wilhem Gade, erklingt die 8. Sinfonie dieses dänischen Romantikers.