Junger Kammerchor Ostwürttemberg

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg e. V. (JKO) möchte Sie mit dem aktuellen Konzertprogramm in die weltliche A-Cappella Chormusik auf hohem Niveau entführen.

Thomas Baur und Maddalena Ernst holen in ihrer Programmauswahl mit Klängen der Komponisten Fanny Hensel, Peter Cornelius, Robert Schumann, Ray Murray Schafer, Eran Dinur, John Hoybye weit aus. Das Projekt "Klang Experimente" wird in Kooperation mit dem Vokalwerk Nürnberg und der "Musikwerkstatt OH! für alle" der Opernfestspielen stattfinden. Profisänger des Vokalwerk Nürnberg begleiten uns bei diesem Projekt!

Weitere Infos folgen.