Junges Museum: Winterfell und Anorak – Spuren im Schnee

Wie verhält sich die Natur in der kalten Jahreszeit, wie verhalten sich die Tiere, wie der Mensch? Wie schützen sich Tiere und Menschen vor der Kälte? Aber auch: was ist Schnee, welche Farbe hat er, wie wird er im Holzschnitt dargestellt? Und: was können wir gegen die Kälte tun – vielleicht Schlittenfahren, einen Schneemann bauen? Bei einem Ausstellungsbesuch erkunden die Kinder den Winter und dürfen anschließend ein winterliches Motiv im Korkdruck selbst erstellen oder eine Schneewolke basteln.

Info:

Für den AK Museumspädagogik: Mareike Bühler

Altersgruppe: 6 – 10 Jahre