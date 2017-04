Jungscharaktivtag

Für Jungschargruppen aus dem Kirchenbezirk Schwäbisch Hall (Alter ca. 7-13 Jahre)Anschlag in Wittenberg! Wir brauchen eure Hilfe, um dem geheimnisvollen Anschlag in Wittenberg auf die Spur zu kommen. Was ist passiert? Wer ist beteiligt? Wie geht es den Opfern und warum hat die Polizei noch nichts herausgefunden? Wir brauchen euch, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Meldet euch mit eurer Jungschargruppe an und werdet zum Sondereinsatzkommando. Wer findet den Täter zuerst und nimmt den Pokal mit nach Hause?