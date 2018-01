× Erweitern Just 3 Left

An diesem Abend werden zunächst Anzeichen des Weltuntergangs benannt. In der Folge aber wird deutlich, dass es in den Texten von Gerhard Polt, Karl Valentin und Robert Gernhardt eher um die kleinen Alltagskatastrophen geht, so z.B. um den missglückten Geschlechtsverkehr oder den fast immer vergeblichen Versuch, das Körpergewicht zu reduzieren. Zwischendrin soll auch Lyrisches von F. W. Bernstein Trost spenden.

Das Trio "Just 3 Left" geht aus der seit über 10 Jahren bestehenden Jazzformation "Jazz For 5", meist mit Werner Schädel als Rezitator, hervor. Das Repertoire bewegt sich zwischen Klassik und Jazz mit Stücken von Errol Garner, Richards Rogers und Sonny Rollins bis hin zu Titeln des Esbjörn Svensson Trios (E.S.T.).

Es spielen:

Fabian Bauer, Piano

Joi Klages, Kontrabass

Wolf Leube, Schlagzeug

Werner Schärdel. Rezitator