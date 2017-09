Kinder der Nacht

Birthday Bash mit den Besties: Unser Bestie Ocean hat den großen Partydampfer Käpt’n Kowa gebucht, seine Kumpels Sasch und Franco Capuano von 4te Etage Records eingeladen und wenn nachm Boarding alle aufm Kutter sind, geht’s einmal über alle Meere mit Zwischenstopps an sämtliche elektronischen Destinations dieser Erde. „Happy Birthday“ von Stevie Wonder läuft heute garantiert nicht und als Kapitänsdinner gibt’s ne Runde Schnaps. Und die wird nicht die einzige sein. Happy Birthday, Ocean Seven.