Kaato Music: Björn Wilke

BJÖRN WILKE (Kaato Music / Get Physical)

JULIAN KONSENT (ReadyForTechno / HE)

MARCO TONDERA (ReadyForTechno)

Björn Wilke, Urgestein der internationalen Clubszene, gibt sich die Ehre: In rund 50 Ländern dieser Welt aufgelegt und dabei kleine Clubs ebenso wie die großen Festivals beschallt, über 150 Tracks und Remixe rausgehauen, auf bekannten Labels wie Get Physical, Time Has Changed, Voltaire, Connaisseur Recordings, Traum Schallplatten, MBF und auf seinem eigenen: Kaato Music. Soviel Substanz im Output als DJ, Produzent und Remixer kann über die Jahre nur zwei Ursachen haben, die allerdings sind zweifelsohne beide von Nöten: Sehr viel Leidenschaft und extrem hohe Qualität! Zusammen mit den ReadyForTechno-Jungs Julian Konsent und Marco Tondera wird er uns heute beides präsentieren...