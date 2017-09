Kabarett Bundesliga 2017/18

Zwei Künstler, eine Bühne und nach 90 min entscheidet das Publikum wer gewonnen hat.In der Kabarett Bundes:Liga wetteifern 14 Kabarettisten, Comedians, Poetry Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theater um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch im Renitenztheater Stuttgart.Bei jeder Vorstellung der Deutschen Kabarettmeisterschaft im Renitenztheater treten zwei Kontrahenten gegeneinander an und geben alles, um das Publikum zu begeistern und es auf Ihre Seite zu ziehen.Nach zwei mal 45 Minuten stimmt jeder Zuschauer via Punktevergabe auf Stimmzetteln über seinen Gewinner des Abends ab. Die Punkte werden dem Teilnehmer, wie bei seinen anderen 12 Auftritten auch, in der Tabelle gutgeschrieben. Wer am Ende der Saison nach 9 Monaten die meisten Punkte hat und damit den größten, bundesweit ausgetragenen Wettbewerb gewinnt, bestimmt allein die größte und fairste Jury der Republik: das Publikum.Florian Simbeck: Er wird Tag für Tag vor neue Herausforderungen gestellt: Zahlreiche Hürden und kniffelige Situationen wollen von Florian Simbeck, Ehemann und Vater zweier Teenager, gemeistert werden. Seine positive Lebenseinstellung, freche Life-Hacks und smarte Verteidigungsstrategien helfen ihm, perfekt durchs Leben zu kommen. Und egal, welche Steine ihm in den Weg gelegt werden, er baut daraus einen Zengarten.Hörband: Ganz ohne Instrumente stimmen sie mal heiter, mal nachdenklich und ersetzen dabei oral Big Band, Orchester und Kapelle. Acapella eben. Aber nicht nur Kenner der Szene dürfen sich auf ein besonderes Konzerterlebnis mit der HörBänd freuen. Genreübergreifend verbinden sie Tradition mit Innovation und Spontanität mit Professionalität. Bei Laura, Sven, Josh, Silas und Ohlsen geht es auf – und neben der Bühne drunter und drüber!www.kabarettbundesliga.de