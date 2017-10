Kabarett Bundesliga 2017/18 - Berhane Berhane vs. Stefan Danziger

Zwei Künstler, eine Bühne und nach 90 min entscheidet das Publikum wer gewonnen hat.In der Kabarett Bundes:Liga wetteifern 14 Kabarettisten, Comedians, Poetry Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theater um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch im Renitenztheater Stuttgart.Bei jeder Vorstellung der Deutschen Kabarettmeisterschaft im Renitenztheater treten zwei Kontrahenten gegeneinander an und geben alles, um das Publikum zu begeistern und es auf Ihre Seite zu ziehen. Nach zwei mal 45 Minuten stimmt jeder Zuschauer via Punktevergabe auf Stimmzetteln über seinen Gewinner des Abends ab. Die Punkte werden dem Teilnehmer, wie bei seinen anderen 12 Auftritten auch, in der Tabelle gutgeschrieben. Wer am Ende der Saison nach 9 Monaten die meisten Punkte hat und damit den größten, bundesweit ausgetragenen Wettbewerb gewinnt, bestimmt allein die größte und fairste Jury der Republik: das Publikum.Berhane Berhane: Als er mit sechs Jahren nach Deutschland kam, hatte er nichts. Nicht einmal einen Nachnamen. Seit Berhane Berhane im Lande ist, hat er Angst um sein neues Volk. Doch er bring Bewegung und Erleuchtung: Er ist das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen und klärt in seinem Programm „Helden sind immer unterwegs“ die großen Fragen unserer Zeit. Er ist klug, witzig und kann verdammt gut tanzen!Stefan Danziger: Geboren in der DDR, wollte Stefan Danzigers Familie in die Bundesrepublik fliehen. Leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen. Hier entdeckte er die Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichten vollzubrabbeln, was am Ende für witzig befunden wurde. Seit über fünf Jahren steht er damit erfolgreich auf den Bühnen Deutschlands, der Niederlande und Großbritannien.www.kabarettbundesliga.de