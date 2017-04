kabarett&co: Florian Schröder

Florian Schröder, bekannt als Parodist und Speerspitze der jungen Kabarett-Generation beweist in seinem 4. Soloprogramm seine Fähigkeit zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Politik und Philosophie sich zu bewegen. Er beantwortet die ersten und die letzten Fragen der Menschheit, er redet nicht über Probleme, sondern über Lösungen. Er moderiert seit 2 Jahren die Kabarettsendung „Spätschicht“ im TV und präsentiert wöchentlich in 3 Sendern seine Radio-Kolumnen. Schröder, das ist Kabarett für Kopf und Bauch, Jung und Alt, Schlips und Hoodie. Hier treffen sich die Generationen, wie früher am Samstagabend vor dem Fernseher.