Kabarett&co: Triosence "Hidden Beauty"

“Die neuen Gesichter des Deutschen Jazz”. So nennt der „Stern“ das Trio und vergibt Höchstnoten für Ihre CDs. Seit Entstehung der Band im Jahr 1999 hat Triosence in Deutschland so ziemlich alles abgeräumt was es an Jazzpreisen zu gewinnen gibt und auch im Ausland zählt sie mittlerweile zu den erfolgreichsten Jazzimporten. Was die Musik des Trios, die mittlerweile auf 7 CD Produktionen kommt, neben der Gleichberechtigung der Instrumente vor allem auszeichnet sind die Stärke und Klarheit der Melodien, zu einem hohen Grad lyrisch und poetisch. Stilistisch sind der Musik kaum Grenzen gesetzt. Das begeistert nicht nur Kenner, sondern auch Jene, die mit Jazz bislang wenig anfangen können. Zu hören waren Sie zuletzt beim JazzArt Festival 2015 in Schw. Hall. CD-Tipp: Hidden Beauty (Sony Music)