Kabarett "Die Mental-Bäuerin"

Am Samstagabend kommen Kabarettfreunde bei "Die Mental-Bäuerin. Watsch'n kriagt und trotzdem g'lacht" voll auf ihre Kosten.In der Reihe Gläserne Produktion öffnet der Schönblickhof am Sonntag darauf seine Tore und gewährt Einblick in Schweinstall, Biogasanlage & Co.

Die Mentalbäuerin Elke Pelz-Thaller kommt mit ihrem Kabarettprogramm am Samstagabend in den Schönblickhof, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 9 Euro, beziehungsweise an der Abendkasse 11 Euro. Die Mentalbäuerin lebt ein Leben zwischen Business und Bauernhof, Sushi und Kesselfleisch, Flipchart und Mistgabel, High-Heels und Highlands und fühlt sich in jeder dieser Welten "sauwohl"! Neben den Kommunikationsunterschieden zwischen Stadt- und Landbevölkerung, Männlein und Weiblein, beleuchtet Sie auch das Businesskauderwelsch der heutigen "Schein" Welt und nimmt Sie mal derb, aber auch mal leise mit in die Schlachtkammer der Einheirat und erklärt, wie man sich mit der Blutwurst und dem Wissen um Kommunikationspsychologie Sympathien erkämpfen kann. Ein Kabarett mit Konfliktlösungscharakter zum Lachen ebenso geeignet, wie zum Erweitern des eigenen Wissensstandes!

Musikalisch umrahmt wird das Kabarett von den Burroländer Musikanten. Der Musikverein verwöhnt mit kulinarischen Köstlichkeiten vom Schwein. Genießer dürfen gern den hofeigenen Most probieren.