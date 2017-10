× Erweitern Kadavar

Das Berliner Trio KADAVAR kommt im Herbst 2017 zurück auf die Straße. Insgesamt 33 Auftritte in Europa wird die Band im Oktober/November im Rahmen dieses Tour-Abschnittes absolvieren, um am 17. November im LKA/Longhorn in Stuttgart Station zu machen.

Seit nun mehr sieben Jahren aktiv, drei veröffentlichten Alben inklusive Chartplatzierungen und hunderten erfolgreichen Shows feiern KADAVAR wie kaum eine andere Band der jüngeren Generation aus diesem Genre einen Siegeszug auf dem gesamten Planeten. So walzte sich die Formation durch die Kontinente dieses Globusses, spielte an jeder Steckdose und hinterließ ohne Frage einen bleibenden Eindruck bei allen Fans und Neu-Entdeckern.

Eingeladen, sie auf der Rutsche zu begleiten, wurden die Niederländer Death Alley. Nach einer einjährigen europäischen Tourneepause freuen wir uns auf mächtig, brachial-schweißtreibendende Abende!