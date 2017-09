Kächeles - Ja Schatzi

Ja Schat­zi - Das schwä­bi­sche Ko­mi­ker-Duo "Die Kä­che­les" mit neu­em Pro­gramm.

Der ar­me Karl-Eu­gen ist wie­der ein­mal von sei­ner Kä­the re­gel­recht über­rum­pelt wor­den und muss, ob­gleich er viel lie­ber zu­hau­se auf dem So­fa lie­gen wür­de, mit Ihr ei­nen Bus­aus­flug un­ter­neh­men. Es ver­steht sich von selbst, dass Kä­the mit Ih­rer Schlab­ber­gosch auf der Fahrt al­les und je­des bis ins De­tail kom­men­tie­ren muss und Karl-Eu­gen wäh­rend der ge­sam­ten Bus­fahrt nicht den An­satz ei­ner Chan­ce gibt, auch nur ein kur­zes Ni­cker­chen ma­chen zu kön­nen.

Am Rei­se­ziel an­ge­kom­men, drängt sie ih­ren trä­gen Gat­ten un­ver­züg­lich zu ei­ner Berg­wan­de­rung in­klu­si­ve ei­ner fik­ti­ven Be­geg­nung mit dem Ye­ti. Als nach zahl­rei­chen Ir­run­gen und Wir­run­gen die ret­ten­de Alm­hüt­te er­reicht ist, glaubt Karl-Eu­gen sich nun end­lich aus­ru­hen und sich der ver­dien­ten Brot­zeit und sei­nem ge­lieb­ten Wei­zen­bier wid­men zu kön­nen. Aber nichts da! Wer Kä­the kennt, der weiß, dass auch die­se Hoff­nung hin­weg­ge­spült wird - vom Re­de­schwall und ei­ner plötz­li­chen, un­bän­di­gen Tanz­wut, die die schwä­bi­sche Haus­frau über­kommt. Dumm nur, dass es Karl-Eu­gen sein Le­ben lang ge­schafft hat, sich vor ei­nem Tanz­kurs zu drü­cken. So bleibt dem ar­men Bur­schen, wie in so vie­len aus­weg­lo­sen Si­tua­tio­nen mit Kä­the, halt nur noch ein re­si­gnier­tes: "Ja, Schat­zi".Mit ih­rem 11. abend­fül­len­den Pro­gramm füh­ren Ute Lan­den­ber­ger & Micha­el Will­kom­men als "Die Kä­che­les" die Er­folgs­sto­ry als schwä­bi­sches Ehe­paar wei­ter. Im neu­en, hin­rei­ßend ko­mi­schen Pro­gramm "Ja, Schat­zi" bril­lie­ren die bei­den Spaß­vö­gel wie­der mit der ih­nen ei­ge­nen, schon le­gen­dä­ren Si­tua­ti­ons­ko­mik und ei­nem schwä­bi­schen Wit­ze-Feu­er­werk der Ex­tra­klas­se.