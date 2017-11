Kafka in Wonderland

Spätestens seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an dem RTL-Format ›Puppenstars‹ sind half past selber schuld kein Geheimtipp mehr. Nun präsentieren die Erfinder des Bühnencomics ihr neues Stück im Rahmen der IMAGINALE. Das Künstler-Duo wirft einen Blick in die Zukunft der Menschheit, wo in einer hochtechnisierten Welt eine Firma namens Wonderland inc. die menschlichen Möglichkeiten um ein Vielfaches erweitert – mittels Genetik, Robotik und Nanotechnik. Das ergibt die Chance einer großartigen, spektakulären Zukunft, birgt aber auch die Gefahr, die Menschheit mal eben so richtig gegen die Wand zu fahren.Mit Musik, Tanz, Trickfilm und Puppenspiel wird in abwechslungsreichen Episoden ein spektakulärer Bühnencomic präsentiert.