Kai Strauß & The Electric Blues Allstars

Was für eine Band! Frisch und modern, gleichzeitig erdig und traditionell.

Electric Blues ist irgendwo zwischen Chicago und Texas angesiedelt. Kai Strauß entlockt seinem Instrument Leidenschaft und Lebenserfahrung. So zählt er zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Der Mitbegründer der Memo Gonzales & the Bluescasters – Band hat sich international einen Namen gemacht und gewann zahlreiche Preise wie den Big Blues Award 2014 und 2015 für die besten Blues Alben und 2016 den Blues Award für die beste deutsche Bluesband. Kai Strauss & The Electric Blues Allstars live ist ein mitreißendes Konzerterlebnis, souverän dargeboten von einer international besetzten Band und einem Frontmann, der immer zeigt wo der Hammer hängt. Die Blueshochburg Gaildorf urteilte: „Das Konzert wurde zum Fest“