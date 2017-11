Kai Strauss & The Electric Blues Allstars lassen aufhorchen mit ihrem eigenständigen, frischen Mix musikalischer Grundnahrungsmittel, für den Künstler wie Buddy Guy, Ben Harper oder The Meters Pate standen.Kai Strauss ist schlicht und ergreifend ein großartiger Gitarrist. Das Fachblatt Gitarre & Bass nennt den ausdrucksstarken Pentatoniker sogar einen „Ausnahme-Gitarristen der deutschen Blues-Szene, der fantastisch und energetisch zur Sache geht.“Nach zahllosen Auftritten in ganz Europa mit der von ihm gegründeten Band Memo Gonzalez & The Bluescasters und der Kai Strauss Band schlägt Kai ein neues Kapitel auf und gibt den Startschuss für seine Electric Blues Allstars.„Kai Strauss zählt nicht nur nach Meinung vieler Musikkritiker zu den brillantesten Könnern an den sechs Bluessaiten in ganz Europa.“ (Bluesnews 2010)„Wer jetzt noch daran zweifelt, dass Strauss zur ersten Liga gehört, dem ist nicht zu helfen.“ (JAZZthing / blue rhythm)Kai Strauss – Gitarre, GesangKevin Durvaney – Bass, GesangAlex Lex – SchlagzeugMo Fuhrhop – KeyboardsThomas Feldmann – Bluesharp, Saxofon, Gesang