Die 11. Kaiserhalle Hitparade steigt am 13.01.2018! Zu Gewinnen gibt es tolle Preise! Kaiserhalle beginnt mit Platz 80 und nähert sich dann der Nummer 1. Einfach den Stimmzettel ausfüllen und an der Theke abgeben. Doch das Wichtigste ist: Am Samstag den 13.01.18 in die Kaiserhalle kommen!