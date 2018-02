Seit 40 Jahren ist das Dresdner Kabarett "Kaktusblüte" dort zu Hause; wo sich große Politik und der alltägliche Schwachsinn treffen. Dabei kombinieren die 3 Akteure mit ihrer Pianistin ebenso lange politisch - satirisches Kabarett mit anspruchsvoller Unterhaltung. Erleben Sie im Jubiläumsprogramm noch einmal markante Szenen und Lieder; die allesamt zu Erfolgsnummern wurden und in letzter Zeit eher an Aktualität und an Brisanz gewonnen haben. So ist dieses Programm wie immer stchlig und scharfzüngig; humorvoll und hintergründig und nicht nur ein "best of"- Programm; sondern eine aktuelle Bestandsaufnahme; da manchmal die Politik und das Leben veruschen; das Kabarett zu überholen.