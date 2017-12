Kalle Kalima`s Long Winding Road "High Noon"

× Erweitern Kalle Kalimas

Der Gitarrist Kalle Kalima ist ein musikalischer Abenteurer. Ob an der Stilgrenze zum Rock, die Huldigung seiner finnischen Heimat oder Jazz-Anarchie mit der Band Kuu!, der 43-jährige liebt die Freiheit, die Weite und Breite der improvisierten Musik immer wieder neu auszuloten. Und ist immer wieder für eine Überraschung gut.Auf "High Noon", seiner neuesten CD-Produktion, unternimmt der in Berlin lebende Kalle Kalima einen Streifzug durch die Western & Country Music. Seine Gefährten sind der amerikanische Bass-Altmeister Greg Cohen und der junge, bereits mit dem Neuen Deutschen Jazzpreis prämierte Schlagzeuger Max Andrzejewski.Das neue Projekt ist für Kalle Kalima eine alte Liebe: "Als Teenager hatte ich einen Gitarrenlehrer, der mir Country und Western näher brachte. Das hat mir sehr gefallen und seither habe ich das immer wieder für mich gespielt." Und nicht nur für sich. Schon mit dem österreichischen Schlagzeuger Alfred Vogel und dessen "Glorreichen Sieben" spielte er vor einigen Jahren bei zwei Country-Jazz-Projekten, einer Bearbeitung großer Western-Hits und einer Neil Young Hommage, mit. War dies eher eine wilde Geschichte, so geht "High Noon" jetzt einen anderen Weg. "Es geht um die Konzentration auf das Wesentliche. Das Album soll ein Road Trip sein, mit verschiedenen Landschaften am Straßenrand, aber ohne großes Hin und Her. Konzeptionell dicht, eine Art ,Kind of Blue’ mit Country-Jazz", erklärt Kalima. In der Tat fügen sich die 13 Stücke auf der CD fast zu einer Suite zusammen, obwohl sie ganz unterschiedlicher Herkunft sind: Vier Filmhits aus der Feder des großen Hollywood-Komponisten Dimitri Tiomkin stehen im Zentrum, darunter natürlich "High Noon" aus dem gleichnamigen Westernklassiker von 1952 mit Gary Cooper. Das übrige Repertoire reicht von klassischen Western-Nummern wie "South Of The Border" über den alten Seemanns-Shanty "Santy Anno" aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Lagerfeuer-Klassiker "Ghost Riders In The Sky" bis hin zum Beat-Evergreen "Man Of Mystery" von den "Shadows" und Leonard Cohens "Hallelujah".