Kalle Kompass für Kinder

Kalle ist der Sohn eines Kapitäns und reist in den großen Ferien gemeinsam mit seinem Vater um die ganze Welt. Sein erstes Abenteuer führt ihn nach Ägypten, dem Land der geheimnisvollen Pyramiden und Pharaonen. Über die spannende Geschichte hinaus erhalten die Kinder Einblicke in die aufregende Kultur, sowie die wunderbare Vielfalt Ägyptens. Aus Begegnungen werden Freundschaften, aus Unsicherheit wird Vertrauen. So lautet die Botschaft des Autors, der mit diesem Buch seine positiven Erlebnisse in Nordafrika aufgreift. Die aufwändige Produktion verbreitet das Gefühl von Tausend und einer Nacht. Wer sich auf diesen Spaß einlässt, sitzt schon fast im Flugzeug nach Ägypten!