Kalter Markt

Der Kalte Markt findet vom 06. bis 10. Januar 2018 statt.

Für Pferdeliebhaber ist er ein Muß, für viele Ellwanger ist er das Fest der Feste und wenn nach Dreikönig die Hufe klappern und die Pferde wiehern, dann ist er endlich da; der Kalte Markt, traditioneller Pferdemarkt und fünfte Jahreszeit in Ellwangen. Pferdezüchter und Bauern, Pferdeliebhaber und vor allem Reiter - alle strömen in der zweiten Januarwoche nach Ellwangen.

Die Stadt, ihre Plätze und Gaststätten sind an diesen Tagen - gut schwäbisch gesagt - rappelvoll, besonders am Tage der Pferdeprämierung und des traditionellen Reiterumzugs, immer am Montag nach dem Dreikönigstag. Und dies wiederholt sich seit über 1000 Jahren, so alt ist der Kalte Markt. Sogar seine eigenen Heiligen hat dieser Markt, denn die Gründer des Klosters Ellwangen, die Langreser Bischöfe Hariolf und Erlolf, brachten im Jahr 764 die Reliquien der kapadonischen Pferdezüchter Meleusippus, Eleusippus und Speusippus nach Ellwangen. Sie werden heute als Pferdeheilige verehrt, an die erinnert ein festlicher Gottesdienst, der zum Auftakt des Kalten Marktes in der Basilika St. Veit gehalten wird.

Prämierung

Beim Kalten Markt werden Stuten der Kleinpferde-, Warmblut-, Kaltblut und Spezialrassen prämiert, die mindestens drei Jahre alt sind.

Bereichert wird die Prämierung noch durch Gespanne und eine Verkaufsmesse, hauptsächlich mit Artikeln und Gerätschaften, die in der Landwirtschaft und von Pferdebesitzern benötigt werden.

Wer sich stolz mit einer Siegerplakette schmücken darf, das erfährt die Bevölkerung bei einem großen Umzug am Montagnachmittag: Bis zu 400 aufwendig geschmückte Pferde - gehen im Schritt - einzeln oder im Gespann - durch die Straßen und lassen das Klappern der Hufe ertönen. Reitvereine, Bauern und Pferdebesitzer nehmen teil. Bürgergarden und Musikkapellen bereichern den Umzug. Ein großartiges Bild!

Die Temperaturen beim Kalten Markt bewegen sich - nomen est omen - oft in den Minusgraden. Wer sehnt sich da nicht nach etwas Warmen! In Ellwangen wird Handfestes gereicht, zur Erwärmung und Stärkung der Teilnehmer werden dampfende Kutteln serviert.

Am Montag erfährt das Kuttelessen noch eine amüsante Note: Nach einem Brauch lädt der Oberbürgermeister die Honoratioren zu einem Essen ein, bei dem die Kutteln mit drei ausgesuchten Pferdewitzen kredenzt werden. Mit einer Bauernkundgebung zu einem aktuellen agrarpolitischen Thema und einem Krämermarkt, dessen Stände sich über die gesamte Innenstadt verteilen, findet der Kalte Markt am jeweiligen Mittwoch nach der Pferdeprämierung sein Ende.

Programm:

Sa. 6. Januar

Grüner Ball der Landjugend 20.00 Uhr, Stadthalle

So. 7. Januar

Verkaufsoffener Sonntag, 12.30 Uhr – 17.30 Uhr

Offroad-Ausstellung, 12.30 Uhr – 17.30 Uhr, Fußgängerzone

Flohmarkt

Feierlicher Gottesdienst, 18.00 Uhr, Basilika

Musikalische Umrahmung: Reiterliche Jagdhornbläser Ellwangen

So. 7. bis Mi. 10. Januar

Ausstellung „Haus, Garten, Landwirtschaft“ - 11.00 Uhr

Eröffnung Ellwanger Technikmesse, Mo.- Mi. 9.00 Uhr – 18.00 Uhr, Schießwasen

Ellwanger Energietage „So schmeckt die Ostalb“ – Aktionstage de heimischen Landwirtschaft

Mo. 8. Januar Prämierung von Pferden und Pferdegespannen

8.00 Uhr Auftrieb, Beginn 8.30 Uhr, Schießwasen

Prämierung von Stuten ab drei Jahren, der Kleinpferde- Warmblut-, Kaltblut- und Spezialrassen Prämierung von Ein-, Zwei- und Vierspännern Anmeldung bis 10. Dezember 2017 bei der Stadtkämmerei Ellwangen(Anmeldeinfos finden Sie hier)Von der Prämierung sind Händlerpferde ausgeschlossenTraditioneller Frühschoppen mit Kuttelessen11.00 Uhr, Gasthof „Roter Ochsen“

Festumzug der Reiter, Pferde und Pferdegespanne durch die Innenstadt 14.00 Uhr, anschließende Preisverleihung und Kritik des Preisgerichts auf dem Marktplatz

Di. 9. Januar Gesundheits- und Seniorentag 10.00 Uhr – 18.00 Uhr, Schießwasen

Di. 9. bis Mi 10. Januar Landwirtschaftliche Verkaufsbörse und Gebrauchtgerätemarkt 9.00 Uhr – 18.00 Uhr,

Schießwasen Anmeldung bis 8. Januar 2017 beim Maschinenring Ostalb e.V., Tel.: 07361/5282615Ausstellung „Frag‘ doch mal den Landwirt – Schweinezucht auf der Ostalb“ 9.00 Uhr – 18.00 Uhr, Schießwasen

Mi. 10. Januar Krämermarkt 8.00 Uhr – 18.00 Uhr, Innenstadt Ökomarkt 8.00 Uhr – 18.00 Uhr, Karl-Wöhr-PlatzBauernkundgebung 10.15 Uhr, Stadthalle Es spricht: Frau Friedlinde Gurr-Hirsch, MdL, Staatssekretärin Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), zum Thema: „Keine Zukunft ohne Landwirtschaft!"