Kamerata Stradivarius Orchester

Am 11.November 2017 ist das Kammerorchester Kamerata Stradivarius im Neubausaal in Schwäbisch Hall zu erleben. Im Programm das 4. Violinkonzert D-Dur und das 23. Klavierkonzert A-Dur von Mozart und eine musikalische Antwort auf die Sonata Facile des modernen Komponisten Boris Kosak.

Das bekannte niederländische Kammerorchester Kamerata Stradivarius, das sich aus ambitionierten Musikern renommierter Orchester zusammensetzt, spielt sich auf regelmäßigen Konzerttourneen europaweit in die Herzen des Publikums. Unter der Leitung Razvan Stoicas vermag die Kamerata selbst bekannteste Werke der Musikgeschichte in ganz neuem Licht erstrahlen zu lassen.

Razvan Stoica, der als Solist bei Mozarts 4. Violinkonzert von der Kamerata Stradivarius begleitet wird, spielt auf einer Violine von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1729.

Der Ausnahmekünstler ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, unter anderem dem Perosi-Wettbewerb in Tortona und dem EURORADIO Wettbewerb für neue Talente der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und International Music Council (IMC). Im zweiten Teil des Konzertabends wird die Solopianistin Andreea Stoica, die Schwester Razvan Stoicas, Mozarts 23. Klavierkonzert darbieten. Beide Künstler sind Preisträger des renommierten Bolzano-Duo-Wettbewerbs in Italien. Als krönender Abschluss des Konzertabends schlägt die Sonata Facile in einer von Boris Kosak rekomponierten Fassung den Bogen zur Moderne.

Karten sind ab 20€ unter www.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über den Kartenkontor der Tourismus und Marketing Schwäbisch Hall am Markt 9 erhältlich. Reservierungen können über 0791 / 751-600 vorgenommen werden.