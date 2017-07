Kammerkonzert II

Tschaikowskys Klaviertrio entstand im Winter 1881/82 in Rom. Es ist ein Höhepunkt elegischer Stimmungsmalerei in der romantischen Kammermusik. Den Anlaß zur Komposition hat Tschaikowsky in der pathetischen Widmung À la mémoire d’un grande artiste – “Zur Erinnerung an einen großen Künstler” – selbst genannt. Der Geehrte war der Pianist Nikolaj Rubinstein, der Gründer des Moskauer Konservatoriums, der Tschaikowsky 1866 an dieses berufen hatte. Im Frühjahr 1881 starb Rubinstein völlig überraschend. Die Beerdingung in der orthodoxen Kirche der Rue Daru in Paris machte einen so erschütternden Eindruck auf Tschaikowsky, daß er sich endlich nach langem Zögern zur Komposition eines Klaviertrios durchrang.

P. I. Tschaikowskij - Klaviertrio a-moll, op. 50

D. Schostakowitsch - Klaviertrio e-moll, op. 6