Kammerorchester Basel

Faszination Klassik. Die konzertante Reihe von SKS Russ und Kulturgemeinschaft Stuttgart.Georg Friedrich Händel: Ouvertüre zur Oper „Belshazzar“ HWV 61, „Great Victor, At Your Feet I Bow“ Duett aus „Belshazzar“ HWV 61Giovanni Battista Bononcini: „Cor imbelle a due nemici“ Arie aus „La conversione die Maddalena“Giovanni Paolo Colonna: „Su l´arco d´amore“ Arie aus „Salomone amante“Girolamo Nicolò Laurenti: Concerto per violino. archi e b.c.Domenico Gabrielli: „Aure voi de´ miei sospiri“ Arie aus „S. Sigismondo re di Borgagna“Nicola Antonio Porpora: „Della fragile mia vita“ Duett aus „San Giovanni Nepomuceno“Lorenzo Gaetano Zavateri: Concerto per violino, archi e b.c. „A tempesta di mare“ op. 1 Nr. 12Georg Friedrich Händel: „Lascia la spina“ aus „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ HWV 71Giuseppe Torelli: Concerto 8 aus Concerti grossi op. 8Antonio Caldara: „Si pensi alla vendetta“ Arie aus „La frode della casitá“Nicola Antonio Porpora: „Lascia ch´io veda almeno“ Duett aus „Il verbo in carne“Julia Schröder | Konzertmeisterin Nuria Rial | Sopran Valer Sabadus | Countertenor