Vom 3. April bis 16. April gastieren wir wieder am Festplatz der Feuchtwanger Mooswiese.

Beim Kangoo-Hüpfburgenland handelt es sich um einen mobilen Erlebnispark, bestehend aus vielen außergewöhnlichen Hüpfburgen und Riesen-Rutschen, auf denen sich Kinder jeden Alters austoben und somit einen Nachmittag voller Spiel und Spaß erleben können. Für Kleinkinder stehen speziell gekennzeichnete Hüpfburgen und Rutschen zur Verfügung. Während die Kinder sich vergnügen, können die Erwachsenen im gemütlichen Cafe-Garten entspannen und sich mit Getränken sowie kleinen Snacks erfrischen. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden. Hunde dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden.

Das Hüpfburgenland ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet, samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 19 Uhr.

Gerade in der heutigen Zeit, in der Fernsehen, Spielekonsolen und Handys die Freizeit vieler Kinder dominieren, vermittelt das Kangoo-Hüpfburgenland spielerisch den Spaß an körperlicher Aktivität und fördert zugleich Gleichgewichtssinn, Kondition und Körperbeherrschung der Kinder.