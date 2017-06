Kanon der Romantik - Brahms Violinsonaten

× Erweitern Kanon der Romantik

Rebekka Hartmann, Violine und Margarita Oganesjan, Klavier - Serenade im Hoftheater

Die Brahms-Violinsonaten sind ein kammermusikalischer Höhepunkt dieser Gattung, ein Meilenstein seines Lebenswerks und ein Kanon romantischer Kompositionskunst an sich. Besonders in der G-Dur Sonate op. 78 vermischen sich Biographisches und Kompositorisches: das Adagio bspw. ist Clara Schumann bzw. ihrem erkrankten Sohn Felix gewidmet. Außerdem zitiert Brahms Vertonungen von Texten des Dichters Klaus Groth, den sogenannten Regenliedern. Die Violinsonate Nr. 2 A-Dur op. 100 ist ebenfalls vom Leitbild der Poesie seines Freundes Groth bestimmt. Brahms komponierte sie 1886 am Thuner See. Die Sonate Nr. 3 in d-Moll fällt hinsichtlich Form und Charakter aus dem Rahmen. Das viersätzige Werk ist bereits zu Anfang von Dramatik geprägt und hat sinfonisches Ausmaß. Die beiden leidenschaftlichen Ausnahmekünstlerinnen laden Sie ein zu einer romantischen Serenade im Hoftheater.