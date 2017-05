Kantine Open Air - Hypercat

Schwäbisch Hall startet in die Festival Saison 2017! Dieses Jahr präsentieren wir 24 Künstler auf 2 neuen Stages und eine After-Party auf 2 Areas! Die aufwändig gebaute Main-Stage wird von der verrückte Rave-Katze „Hypercat“ gehostet. Dort haben wir zum Ersten Mal in diesem Jahr ein Line-Up mit international bekannten Künstlern zusammen gestellt. Hier Tickets sichern: https://diginights.com/ticket/2017-06-10-kantine-open-air-2017-kantine-26-live-club/step/1 Wie bei der Hypercat üblich, wirst du von zauberhaften Glitzerfeen begrüßt und begibst dich auf eine spannende Reise in das magische parallel Universum der feiernden Katze. Tauche ein in unseren aufwändig gebauten Open Air Bereich mit Hüpfburg, verschiedenen Bars und einer Chill-Out Area. Zum ersten Mal erweitern wir das insgesamt 15-stündige Programm auf insgesamt 3 Areas und präsentieren Euch eine neue Techno-Club-Stage und eine Tech-House Area auf der After-Party.