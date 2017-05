Kanu und Stadtgeschichte auf dem Neckar

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing Heilbronn Innenstadt Neckar Auch der Heilbronner Neckar inmitten der Käthchen- und Weinstadt wird Drehort des Fernsehfilms „Wer aufgibt, ist tot“ mit Bjarne Mädel und Katharina Marie Schubert in den Hauptrollen sein.

Es gibt viele Wege, um Heilbronn und seine Geschichten kennenzulernen. Am 14. Mai kann man sich vom Wasser aus durch die Geschichte Heilbronns führen lassen – im Kanu.

Dem Neckar ganz nahe kommt man bei der Stadtführung am Sonntag, 14. Mai um 10 Uhr mit dem Kanu. „Urbanes Paddeln in Heilbronn“ heißt die Führung. Der Stadtführer Thomas Bösch begleitet die Gruppe bei der rund dreistündigen Tour. Nach der Einweisung geht es von der Götzenturmbrücke entlang der Neckarpromenade durch die historische Handschleuse im Wilhelmskanal vorbei am BUGA-Gelände in Richtung Neckarsulm und anschließend zurück. Unterwegs gibt es Informationen zur Geschichte und Zukunft der Stadt.

Weitere öffentlicher Termine (ab 10 Teilnehmer) finden am 28. Mai und am 3. Juni statt. Die Führung kostet pro Person 41,50 Euro, für Gruppen ab vier Personen 39,90 Euro. Informationen und Buchungen bei der Tourist-Info Heilbronn.