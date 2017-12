Karakum - Ein Abenteuer in der Wüste

Der 13-jährige Robert (Max Kullmann) ist auf dem Weg zu seinem Vater. Der arbeitet als Ingenieur in der turkmenischen Wüste Karakum und sendet den Fahrer Pjotr (Pjotr Olev), damit der Sohn vom Flughafen abgeholt wird.

Gemeinsam mit Murad (Murad Orazov), Pjotrs Neffen, fährt Robert in Richtung Wüste. Doch der Fahrer nimmt einen Umweg in Kauf, weil er kriminellen Geschäften nachgehen will – und nachdem der LKW im Sand liegengeblieben und Pjotr nicht vom Wasserholen zurückgekommen ist, haben Robert und der gleichaltrige Murad ein großes Problem: Der losgeschickte Helikopter findet die beiden Jungen nicht. Die Zeit wird knapp. Doch obwohl sich Robert und Murad gegenseitig kaum verstehen können, gelingt es ihnen, aus der Ladung des Trucks einen Sandsegler zu bauen und ihren Weg fortzusetzen. Auch Murad möchte seinen Vater besuchen…