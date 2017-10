× Erweitern Karate Andi

Karate Andi am 23. November um 20.00 Uhr, Einlass 19,00 Uhr, in der Halle des Im Wizemann, ein Schauspieler, Herzensbrecher und Vollzeitpoet, der Christoph Kolumbus des Deutschraps.

Schauspieler, Herzensbrecher, Vollzeitpoet und Knöpfe drückende Kneipenlegende – Karate Andi. Der Christoph Kolumbus des Deutschraps kann alles außer Karate und macht sowieso was er will – scheiß auf Regeln! Nach legendären Auftritten bei „Rap am Mittwoch“ seit 2012 und seinem erfolgreichen ersten Werk „Pilsator Platin“ im Jahr 2014 (Platz 24 in den Charts), erschien im Mai 2016 Karate Andis Debüt bei seiner Labelheimat Selfmade Records – mit „Turbo“ (produziert von Bazzazian und Farhot) gelang ihm ein direkter Einstieg auf Platz 2 der Deutschen Charts und auch die zum Album zugehörige Tournee im vergangenen Herbst war restlos ausverkauft.

Ein überraschender Freetrack („Deine Olle tanzt“ / prod. by MecsTreem) sorgte vor einigen Wochen für neuen Gesprächsstoff – Karate Andi ist wieder da und verriet bereits während der ersten Festivalshows in diesem Sommer, dass er in den letzten Monaten fleißig an neuen Tracks im Studio gearbeitet hat – ein neues Release soll spätestens im Herbst folgen!

Wir bleiben gespannt und freuen uns bis dahin schon einmal über die Ankündigung einer Tournee im kommenden Winter.

Das Konzert von Karate Andi wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.