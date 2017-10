Karikaturen-Ausstellung: Fares Garabet - Refugees in Germany

Die Ereignisse seit dem arabischen Frühling bis hin zum syrischen Bürgerkrieg und dessen Folgen lassen sich nur schwer in Worte fassen – der syrische Karikaturist Fares Garabet greift daher zu Malstift und Kreide. Er erfasst den Geist einer sehr prägnanten Zeitperiode: vom leisen Erwachen der friedlichen Demonstrationen seit 2010 bis hin zu den heftigen Erschütterungen, die uns und unsere Welt erstarren ließen. Mit wenigen Strichen schafft er es, die politischen Ereignisse, Flucht und das neue Leben, das danach in Deutschland folgt, treffend zu kommunizieren. Seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen treffen den Nerv unserer Zeit.

Aktuelle interkulturelle Produktionen stehen beim Theaterfestival „Made in Germany“ auf dem Programm. Fünf Tage lang, vom 22. bis zum 26. November 2017, sind Gruppen aus ganz Deutschland in Stuttgart zu Gast – vom Staatstheaterensemble bis zur freien Theatergruppe. An zehn Stuttgarter Spielstätten präsentieren sie Collagen, Komödien, Dokumentarstücke und vieles mehr. Ein mitreißendes Erlebnis, das immer wieder neu beweist, wie pulsierend und spannend die interkulturelle Theaterszene ist.

Einmalig bei „Made in Germany“ ist die Programmauswahl. Die Entscheidung fällen nämlich nicht die Veranstalter, sondern eine Jury aus theaterinteressierten Zuschauerinnen und Zuschauern, deren Zusammensetzung die kulturelle Vielfalt der Stuttgarter Einwohnerinnen und Einwohner widerspiegelt. Mit dieser Bürgerjury schafft „Made in Germany“ ein Instrument der Partizipation und weist zugleich Veranstaltern und Kultureinrichtungen einen Weg zur interkulturellen Öffnung.

Das Forum der Kulturen hat „Made in Germany“ initiiert und betreut die Koordination und Organisation.