Karin Friedle-Unger - Seitenblicke - neue Bücher im Herbst

Die Bücherfrau Karin Friedle-Unger liest seit Jahren „professionell“ und fast genauso lange stellt sie Lesern und Zuhörern Bücher vor. Ihre Begeisterung für Literatur ist ansteckend – was gibt es besseres, wenn es ums Lesen geht? Mit im Gepäck hat sie ihre ganz persönliche Auswahl an Lieblingstiteln von verschiedenen Verlagen und aus den unterschiedlichsten Bereichen der Herbstneuerscheinungen: Die schönsten Romane, die spannendsten Krimis, üppige Historienschinken und Sachbuch the men, die uns alle beschäftigen.Karin Friedle-Unger erzählt mit viel Herzblut welche Neuerscheinungen lesenswert sind, warum ihr manche den Schlaf raubten und von welchen Autoren sie ganz und gar beseelt ist. Darüber hinaus liest sie einige charakteristische Textpassagen vor. Karin Friedle-Unger wohnt in Langenburg und ist auf den Kleinkunstbrettern im Land zuhause. Sie ist Buchhändlerin, textet und macht Musik. Ihr Programmrepertoire umfasst viele Facetten von Literatur und Musik. Am Käfertörle ist sie regelmäßig zu Gast, u.a. mit der literarischen Wein probe „Wine & Crime“ und zuletzt zusammen mit Günter Menz mit ihrem neuen Programm „Schlag nach bei Shakespeare“.