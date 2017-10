Karin Krieger: Die scheinbare Leichtigkeit der Elena Ferrante

Elena Ferrantes vierbändiger Romanzyklus „Meine geniale Freundin“ hat in kürzester Zeit eine weltweite Beachtung gefunden, wie sie nicht vielen Büchern der italienischen Gegenwartsliteratur vergönnt ist. Vielfach gepriesen wird vor allem der Sog, der von dieser Geschichte einer lebenslangen Freundschaft zwischen zwei Menschen im Neapel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgeht. Doch was steckt hinter der scheinbaren Leichtigkeit dieses über 2000 Seiten starken Werkes, und wie gelangt sie ins Deutsche? Die Übersetzerin Karin Krieger liest aus den Texten der unter Pseudonym schreibenden Autorin, gibt einen Einblick in die faszinierenden Hintergründe eines fast unsichtbaren Berufs und berichtet von dem erstaunlichen langen Weg der Wörter in eine andere Sprache.