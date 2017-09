Karlshöher Herbstflohmarkt

Die Mitarbeitenden holen neben dem riesigen Standardangebot auch allerlei Schätze aus den Lagern. Und rechtzeitig vor dem Advent gehört dazu auch das bunte Weihnachtssortiment. Zwischen 9 und 14 Uhr sind rund 100 ehrenamtlich Mitarbeitende am Start und verkaufen auf einer Fläche von über 700 m² die gespendeten und liebevoll präsentierten Waren im Sekundentakt.

In Kirche, Laden und Turnhalle finden die Besucher Alles für den Alltag zu unschlagbar günstigen Preisen: meterweise gute Kleidung, Raritäten, Antiquitäten, Elektroartikel, Tonträger jeglicher Musikrichtung, Tischwäsche, Kurzwaren und Textiles oder Teppiche, Silber, Bilder, Spielwaren, Schmuck und vieles mehr. Für Buchfreunde stehen die Regale voll mit Antiquariat und aktuellen Büchern und Bildbänden. Der Erlös des gemeinnützigen Flohmarktes, der zu den größten in der Region zählt, unterstützt die Arbeit der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg. Der Bereich Jugend und Ausbildung der Karlshöhe sorgt für die Bewirtung der Gäste. Durch die begrenzte Parkplatzkapazität bietet sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an (Buslinie 427).