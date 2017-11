Karlsson vom Dach

Das Neujahrsfest beim Karlsson auf dem Dach!Von den Machern der beliebten Musicals „Lukomorje“, „Die Schatzinsel “, „Alice im Wunderland in 3D» und "3D-Mapping-Show" Chernomor "" !! Er flog weg, aber er versprach zurückzukehren... zum Neujahrsfest! Wer, der Väterchen Frost? Nein, Karlsson!So ein Väterchen Frost in seinen besten Jahren braucht keinen Schlitten und auch keine Rentiere – er kommt zu euch allein…mit seinem summenden Propeller! Die Jahr 2018 feiert die Kinderbuch Autorin Astrid Lindgren ihren 111 -jährigen Geburtstag. Zu dieser Gelegenheit meistert der von ihr erschaffener Held einen grandiosen Streich -er wird sein ... kein Gespenst, sondern Väterchen Frost! Er ist sich sicher, dass alle Kinder glücklich sein und mit ihm Spaß haben werden, zusammen zu spielen, Weihnachtsgeschenke zu erhalten ... und natürlich die fantastische musikalische Darbietung „Das Neujahrsfest beim Karlsson auf dem Dach!“ zusammen anzuschauen! Die Neujahrsfeier wird für das Publikum buchstäblich vor der Tür beginnen! Bereits im Foyer werden die Kinder mit Väterchen Frost und seiner Enkelin begrüßt und unterhalten! Die musikalische Darstellung „Das Neujahrsfest beim Karlsson auf dem Dach“ – ist eine lustige Geschichte über die Abenteuer eines siebenjährigen Jungen und seinen Freund, „dem Mann in den besten Jahren seines Lebens“, den meisten von uns bekannt aus unserer Kindheit und dem legendären Buch von Astrid Lindgren. Und heute bringen die Erwachsenen ihre Kinder und Enkel zum Theater – um sie mit einer der bekanntesten Geschichten der letzten Generationen vertraut zu machen. Auch im 21. Jahrhundert, wird unser Held und seine Freunde allen Kindern helfen, Schwierigkeiten zu überwinden und ihnen gute Ratschläge zu geben. Das Vertrauen der jungen Zuschauer zu seinem Zeitgenossen - Lillebron ist sehr wichtig, denn in dem Musical sind wichtige Aspekte über Freundschaft offenbart, die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten fertig zu werden und wichtige Entscheidungen eigenständig zu treffen. Und das erwachsene Publikum wird mit Sehnsucht an seine Kindheit erinnert, in der jeder von uns an die mit der Zeit vergessene Faustregel geglaubt hat: „... nicht im Kuchen liegt das Glück!“. Geniale Redensarten, das unglaubliche Charisma der Hauptfiguren, meisterhafte Animation des jungen Publikums, professionelle Tricks, tolle Musik und farbenfrohe Dekorationen – das alles gibt es in unserem Musical „Das Neujahrsfest beim Karlsson auf dem Dach“. Es ist ein großes Weihnachtsgeschenk nicht nur für Jungs und Mädchen, sondern auch für deren Eltern! Wir laden Sie herzlich zu unserer herrlichen Vorstellung ein! Auf Sie warten professionelle Künstler, festliche Stimmung, ein Meer aus positiven Emotionen und Eindrücken!Vor dem Beginn der Vorstellung erwartet Sie Väterchen Frost und seine Enkelin mit fröhlicher Animation für die Kinder. Jedes Kind erhält ein Geschenk von ihnen und darf kostenlos mit den beiden fotografiert werden!Wer mit Karlsson und anderen Akteuren ein Foto wünscht, bekommt hierzu die Möglichkeit, nach der Show in einem speziell ausgestatteten Fotobereich.Die Animationsdauer - 40 min. Vorstellungsdauer - 1 Stunde 10 Minuten. ohne Pause. Sprache: russisch mit deutschen Untertiteln. Über der Bühne wird eine Übersetzung in deutscher Sprache projiziert!