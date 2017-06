Karma? Schicksal? Pech gehab?

Den Schauspieler Henry Braun beschäftigen die großen Fragen des Lebens, denn er muss sich für sein aktuelles Stück mit Religion beschäftigen, wovon er als Ostberliner allerdings keine Ahnung hat. Aber das kann er natürlich nicht zugeben – und schon gar nicht gegenüber seiner neuen Flamme, denn er hat eine Frau kennengelernt, die sich aus Nächstenliebe sozial engagiert. Aber was sagt man dann, wenn man sich nur mit Theater und Computerspielen auskennt? Und steckt hinter dieser Begegnung vielleicht ein tieferer Sinn – also alles Vorsehung? Aber wer glaubt denn an so was? Zusammen mit dem Comedian Helge Thun und dem Regisseur Michael Miensopust hat Henry Braun eine unglaublich sinnvolle Theater-Comedy entwickelt, die nun als Extraschicht im LTT zu sehen ist.