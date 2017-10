Heute Nachmittag gehört das Markgrafenmuseum uns allein. Wir nutzen diese Chance und gehen mit dem Leiter des Museums, Herrn Dr. Reddig, auf Entdeckungstour.

Das Leben von „Kaspar Hauser“, der vor nahezu 200 Jahren in Ansbach lebte, ist spannend wie ein Krimi. Die bekannte Autorin Tessa Korber hat mit Kaspar & Hauser einen Krimi für Kinder/Jugendliche geschrieben, der sogar in Ansbach spielt. Wir erfahren was sie an Kaspar Hauser so spannend findet, wie sie für das Buch recherchiert hat.