Bilderbuchkino und Begegnung mit einem tierischen Freund in der Stadtbücherei

Wenn zwei Freunde unzertrennlich sind und ein Dritter dazukommt, vergisst man schon mal seinen liebsten Freund.

Die beiden Hunde Carlo und Oskar sind beste Freunde. Aber neuerdings hat Carlo nur noch Augen für seinen neuen Freund, den Kater Kasimir. Mit ihm zieht Carlo gemeinsam durch die Stadt. Carlos alter Kumpel Oskar ist nicht mehr so wichtig. Er ist stinksauer. Erst als Carlo und Kasimir scheinbar in Gefahr geraten, vermisst Carlo seinen besten Freund. Wie gut, dass Oskar ganz in der Nähe ist und sie jetzt zu dritt sind.

Im Anschluss an das Bilderbuchkino gibt es die Gelegenheit „echten“ tierischen Freunden zu begegnen.

Mit dem Bilderbuchkino können Bilderbücher von vielen Kindern zusammen entdeckt werden. So ist es einfacher, einer Gruppe von Kindern ein Bilderbuch vorzulesen. Denn alle können die schönen Bilder zum Text sehen.