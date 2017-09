KATAKLYSM - kündigen spezielle Europatour für Herbst 2017 an! Die kanadischen Hyperblaster KATAKLYSM werden 2017 ihr 25-jähriges Bandbestehen feiern. Anlässlich dieses Jubiläums wird die Band spezielle Konzerte spielen und ihre Klassikeralben »Shadows & Dust« und »Serenity In Fire« in voller Länge auf die Bü hnen Europas bringen. Die Band kommentiert: „ Es ist kaum zu glauben, dass es bereits 25 Jahre her ist, es fühlt sich an als sei es gestern gewesen, dass wir rebellische Highschool-Schüler war en und eine Band namens KATAKLYSM gegründet haben. Wenn man bedenkt, was wir alles durchg emacht haben, steht die Band noch immer sehr gut da, aber wenn man wirklich darüb er nachdenkt, dann können bereits wenige Worte alles zusammenfassen: Durchhaltev ermögen, Stärke, Überzeugung und Ehrlichkeit - das waren und sind noch immer die Schlüsselelemente fü r KATAKLYSMs Erfolg, ebenso die bewährten Killerhymnen! Wir haben diesen Moment genutzt, um innezuhalten und zu reflektieren und k amen zum Entschluss, dass wir dieses Ereignis feiern sollten. Denn es geling t nicht vielen Bands, nach einer 25-jährigen Karriere noch immer von Bedeutung für d ie Welt zu sein. Zudem ist uns aufgefallen, dass eines unserer Durchbruchsalben, »Shadows & Dust«, 2017 15 Jahre alt wird. Wie könnten wir unseren Fans also besser danken a ls zu diesem Klassikeralbum und zu dessen Nachfolgeplatte »Serenity In Fire«, zu zwei Meilensteilen in KATAKLYSMs noch immer gut laufender Karriere, zurückzukehren? Schließlich haben wir uns dazu entschieden, ein spezielles Ereignis daraus zu machen, in ausgewählten Städten zu spielen und die Idee mit einer Tour name ns »A Moment In Time: Shadows & Dust vs. Serenity In Fire« zum Leben zu erwecken. K ATAKLYSM werden beide Alben in voller Länge darbieten und eine brandne ue Bühnenshow mitbringen, die an die beiden Alben angepasst sein wird. Als Einhe izer für diese Specialshows haben KATAKLYSM ihre alten Freunde von GRAVEWORM aus Ita lien eingeladen. Diese haben KATAKLYSM bereits zu »Shadows & Dust«- und »Serenity In Fire«-Zeiten in Europa und den USA supportet. Wir sind enorm auf diese Tour gespannt, es wird eine einmalige Angelegenheit für die Städte, in de nen wir spielen werden. Also lasst Euch das nicht entgehen, wir werden diese Tour nicht wiede rholen. Stellt sicher, dass ihr vorbeikommt und mit uns unser 25-jähriges Jubiläum feiert! “